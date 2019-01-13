Беларусь проиграла Казахстану, но вернулась в элиту ЧМ
Все, что нужно видеть. 16
Все, что нужно видеть. 16
Да, еще и поет.
«Портленд» и «Денвер» хотели играть до лета.
Необычный подход в Академии «Интер». 32
Строил Костицына, искал в экстралиге, не отобрался на Олимпиаду. 5
Рон бросил семью сразу после рождения ребенка. 2
А работать с бывшими игроками ЧБ. 10
Есть крутейший пример из студенческого баскетбола. 8
Сейчас он рубится в полуфинале ЛЧ.
Забивают больше «Ювентуса».
Теннис-2019: от «Карточного домика» к «Нескольким хорошим парням». 1
Женщина не согласна с выводами следствия, но спорить не собирается. 7
Он вернется в «Барселону». 1
А также про белорусских родителей, которые растят мажоров. 65
Возможен даже золотой матч «Ливерпуля» и «Сити». 2
Невезучий день защитника «Оренбурга». 23
Остались два матча с Южной Кореей и Казахстаном. 5
Горячий эпизод с полуфинала Кубка. 20
В Осло-2004 команда выиграла все матчи. 10
Узнали про мечты детей и подростков. 3
Говорит, что его мог бы сыграть Брэд Питт. 2